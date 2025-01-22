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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث مصر المروع.. جرائم وحشية هزت العالم العربي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعيد حادث الأقصر المروع، التذكير بجرائم بشعة تخطى فيها العنف الحد الذي يمكن أن يتوقعه البشر، فالقاتل لم يكتف بارتكاب الجريمة، بل مثّل بجسد المجني عليه.
في جريمة مروعة أرعبت الشارع المصري، أقدم مريض نفسي على قتل شخص والتمثيل بجثته في مدينة الأقصر جنوبي مصر.
وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخص يعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أحد المواطنين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
في حادثة هزت الرأي العام المصري، أقدمت أم على قتل طفلها البالغ خمس سنوات بدافع الاستئثار به، خوفًا من أن ينتزعه منها والده بعد الطلاق.
نفذت الجريمة باستخدام عصا فأس داخل منزلها المغلق، وأقدمت على تقطيع الجثمان لإخفاء معالم الجريمة قبل اكتشافها.
ومن أبرز الجرائم التي صدمت المجتمع المصري جريمة بني مزار عام 2005، حيث استيقظ سكان قرية شمس الدين بمحافظة المنيا على مقتل 10 أشخاص من ثلاث عائلات.
تم ذبح الضحايا بطريقة بشعة وغير مسبوقة شملت تشويه أجسادهم.
كما شهد نوفمبر 2021 جريمة صادمة أخرى، حيث أقدم شاب على قتل صديقه بفصل رأسه عن جسده في وضح النهار أمام المارة، ثم تجول بالرأس في الشارع، مما أثار حالة من الذهول والفزع.
في رمضان 2023 بمدينة قسنطينة، أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 23 عامًا بعد خمس سنوات من الزواج، إثر خلاف نشب بسبب التقاطها صورة أثناء إعداد الإفطار. قام الزوج بصب الزيت على وجهها وذبحها في جريمة أثارت صدمة واسعة.
شهدت محافظة قفصة في يناير 2025 في تونس جريمة بشعة راح ضحيتها أم وطفلها البالغ أربع سنوات، حيث قام الزوج بقتلهما باستخدام آلة حادة ثم فرّ هاربًا. وفي يوليو 2024، أقدم زوج في المنطقة ذاتها على سكب البنزين على زوجته وإضرام النار بجسدها إثر خلافات متكررة.
في يناير 2018 بمدينة تطوان، ارتكب شاب جريمة مروعة بذبح والدته وشقيقه الأصغر وطفلين من أبناء شقيقته.
نجا من الجريمة شقيقة الجاني التي تعرضت لطعنات خطيرة.
أظهرت التحقيقات معاناة الجاني من اضطرابات نفسية وإدمانه على المخدرات.
السعودية.. حريق أسري مروع
في صفوى بمحافظة القطيف، أقدم شاب تحت تأثير المخدرات على إشعال النار في منزل أسرته باستخدام البنزين، مما أدى إلى وفاة والديه وشقيقه وشقيقته. استيقظ الجاني لاحقًا من تأثير المخدر ليدخل في حالة انهيار بعد إدراكه الكارثة.
في جريمة مروعة أرعبت الشارع المصري، أقدم مريض نفسي على قتل شخص والتمثيل بجثته في مدينة الأقصر جنوبي مصر.
وفي التفاصيل، ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر القبض على شخص يعاني من اضطرابات نفسية، بعد تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها أحد المواطنين.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
مآسٍ بشعة في مصر
في حادثة هزت الرأي العام المصري، أقدمت أم على قتل طفلها البالغ خمس سنوات بدافع الاستئثار به، خوفًا من أن ينتزعه منها والده بعد الطلاق.
نفذت الجريمة باستخدام عصا فأس داخل منزلها المغلق، وأقدمت على تقطيع الجثمان لإخفاء معالم الجريمة قبل اكتشافها.
ومن أبرز الجرائم التي صدمت المجتمع المصري جريمة بني مزار عام 2005، حيث استيقظ سكان قرية شمس الدين بمحافظة المنيا على مقتل 10 أشخاص من ثلاث عائلات.
تم ذبح الضحايا بطريقة بشعة وغير مسبوقة شملت تشويه أجسادهم.
كما شهد نوفمبر 2021 جريمة صادمة أخرى، حيث أقدم شاب على قتل صديقه بفصل رأسه عن جسده في وضح النهار أمام المارة، ثم تجول بالرأس في الشارع، مما أثار حالة من الذهول والفزع.
عنف أسري في الجزائر
في رمضان 2023 بمدينة قسنطينة، أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 23 عامًا بعد خمس سنوات من الزواج، إثر خلاف نشب بسبب التقاطها صورة أثناء إعداد الإفطار. قام الزوج بصب الزيت على وجهها وذبحها في جريمة أثارت صدمة واسعة.
قتل أم وطفلها في تونس
شهدت محافظة قفصة في يناير 2025 في تونس جريمة بشعة راح ضحيتها أم وطفلها البالغ أربع سنوات، حيث قام الزوج بقتلهما باستخدام آلة حادة ثم فرّ هاربًا. وفي يوليو 2024، أقدم زوج في المنطقة ذاتها على سكب البنزين على زوجته وإضرام النار بجسدها إثر خلافات متكررة.
شباب يقتل أسرته بالمغرب
في يناير 2018 بمدينة تطوان، ارتكب شاب جريمة مروعة بذبح والدته وشقيقه الأصغر وطفلين من أبناء شقيقته.
نجا من الجريمة شقيقة الجاني التي تعرضت لطعنات خطيرة.
أظهرت التحقيقات معاناة الجاني من اضطرابات نفسية وإدمانه على المخدرات.
السعودية.. حريق أسري مروع
في صفوى بمحافظة القطيف، أقدم شاب تحت تأثير المخدرات على إشعال النار في منزل أسرته باستخدام البنزين، مما أدى إلى وفاة والديه وشقيقه وشقيقته. استيقظ الجاني لاحقًا من تأثير المخدر ليدخل في حالة انهيار بعد إدراكه الكارثة.