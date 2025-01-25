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الجيش اللبنانى ينتشر فى مناطق بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل

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الجيش اللبنانى ينتشر فى مناطق بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، انتشار وحداته العسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقالت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

ودعت قيادة الجيش، اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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