شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى ينتشر فى مناطق بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، انتشار وحداته العسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقالت قيادة الجيش اللبناني - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - "انتشرت وحدات عسكرية في بلدتي شيحين والجبين - صور في القطاع الغربي في الجنوب، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل".

ودعت قيادة الجيش، اللبنانيين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي