شكرا لقرائتكم خبر عن الشاباك: كاتس لم يتشاور معنا بشأن إطلاق المعتقلين الإداريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتشاور مع الجهاز بشأن إطلاق سراح المعتقلين الإداريين وتداعياته الأمنية.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت إن كاتس قرر إلغاء قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين وإطلاق سراحهم فورا.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت منذ قليل ببدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي لمناقشة صفقة المحتجزين.