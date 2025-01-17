شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يلتقى جوزيف عون فى بيروت غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والوفد المرافق إلى المقر العام لـ"اليونيفيل" في الناقورة جنوب لبنان، اجتماعا مع القائد العام لليونيفيل الجنرال ارلدو لاثارومن المنتظر ان يقوم بجولة على الخط الأزرق.

وقد بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارة إلى بيروت تستمر ثلاثة أيام، وفق ما أعلن متحدث باسمه.



وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام، إن جوتيريش سوف يلتقي مع مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية المنتخب جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا وذلك غدا السبت، كما سيطلع جوتيريش على الأوضاع في لبنان.

ومن جانبه، قال جوتيريش، إن زيارته إلى لبنان تأتي تعبيراً عن التضامن مع لبنان وشعبه، مؤكداً دعم الأمم المتحدة القطاعات اللبنانية كافة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة، ليعود لبنان بلد السلام والجمال والازدهار في المنطقة، وستبذل كل الجهود لتمكين الدولة اللبنانية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وشدد جوتيريش، على أن قوات اليونيفيل ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان ستواصل العمل بكل قوة لدعم لبنان واستقراره.