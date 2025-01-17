شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الذخائر غير المنفجرة فى غزة تشكل خطرا على الأطفال والمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

أكدا لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت وكالة الاونروا: نتوقع عودة مئات الآلاف إلى مدينة غزة ما يجعل الأمور اللوجستية مصدرا للقلق، ونعمل على تجهيز المخازن في غزة، ولدينا شبكات توزيع وموظفون على الأرض.