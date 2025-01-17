شكرا لقرائتكم خبر عن فى مستهل زيارته للبنان.. ماكرون: نتعهد بدعم لبنان فى مرحلته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - بدأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، يرافقه وفد يضم الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان.

كان في استقباله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماجرو، ويجتمع ماكرون خلال زيارته للبنان مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنية بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، كما يلتقى مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.

وعقد الرئيس ماكرون فور وصوله جلسة مباحثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تناولت الأوضاع والتحديات الراهنة لا سيما اقتصاديا وفى مجال إعادة الإعمار.

وأعرب عن سعادته لوجوده في لبنان الذى دخل مرحلة جديدة، مقدرا الجهود التي قام بها ميقاتى على مدى سنوات لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الأخيرة، وأكد استعداد فرنسا لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب ، ويمكن للجميع المساهمة فيه.