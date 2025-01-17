شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتد برس: إسرائيل قد تسعى لاقتطاع 60 كيلومترا من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالات أنباء عالمية، صورا لأقمار اصطناعية حديثة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة رغم الاعتراضات الدولية.

وقالت، إن الحزام العازل المحتمل سيقتطع نحو 60 كيلومترا مربعا من القطاع الذي تبلغ نحو 360 كيلومترا مربعا.

وتوثق الصور الفضائية تحول مدينة غزة بأكملها إلى حطام وركام.

ونسف الجيش الإسرائيلي آلاف المباني، خاصة في المناطق القريبة من السياج الحدودي في قطاع غزة، وشق طرقا، وأقام مواقع عسكرية محصنة في محور نتساريم وسط القطاع، وفي محور فيلادلفيا.