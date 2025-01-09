شكرا لقرائتكم خبر عن تقلد العديد من المناصب.. من يكون جوزيف عون؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف خليل عون، المرشح الأقوى لتولي أرفع منصب سياسي في بلاده، ولينهي بذلك فترة الشغور الرئاسي التي امتدت لنحو عامين منذ نهاية ولاية الرئيس السابق، ميشال عون

العماد جوزيف عون هو القائد الـ14 للجيش اللبناني ابن بلدة العيشيّة جنوب لبنان من مواليد عام 1964 ويبلغ يوم 10 يناير 61 عاماً الرتب العسكرية والأوسمة تدرج في الرتب العسكرية منذ عام 1983 ليشغل مناصب قيادية متعددة، منها قيادة اللواء التاسع. ويشغل منصب قائد الجيش منذ مارس 2017 حائز على عدة أوسمة أبرزها وسام فجر الجنوب ووسام مكافحة الإرهاب

استطاع الحفاظ على المؤسسة العسكرية رغم الانهيار الاقتصادي يحمل إجازة بالعلوم السياسية وإجازة في العلوم العسكريةكان من المقرر أن يحال للتقاعد في 10 يناير 2025 لكن البرلمان جدد له عاما.

وشارك عون في دورات تدريبية داخل لبنان وخارجه، ومنها دورات في الولايات المتحدة.

وفي العام 2013 ومع إثبات إمكانياته رُقّي إلى رتبة عميد ركن، وذلك قبل أن يتم تعيينه قائدا للجيش اللبناني بعد نحو أربعة أعوام، وليحظى برتبة عماد.

وعن المؤهلات الأكاديمية، فإن عون لديه إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية.

وبالنسبة لحياته الشخصية فهو متأهل من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان: خليل ونور، ولديهما أيضا أحفاد.