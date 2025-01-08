شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعرب عن تضامنه مع الصين إثر زلزال منطقة التبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العراق عن تضامنه مع الصين إثر الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - تضامنها مع الصين، جراء الزلزال القوي الذي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غربي البلاد، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع خسائر مادية جسيمة.

وقد ضرب زلزال قوي ، صباح اليوم، منطقة التبت في الصين بلغت قوته بحسب وكالة رصد الزلازل الصينية 6.8 درجة على مقياس ريختر .. فيما ذكر المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن شدة الزلزال بلغت 7,1 درجة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود، إضافة إلى تعرض أكثر من ألف منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية.