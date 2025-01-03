الخليج اليوم .. وزير المالية العماني: الإيرادات النفطية تشكل نحو 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير المالية العماني، الدكتور سلطان الحبسي، إن تقديرات جملة الإيرادات العامة لميزانية الدولة لعام 2025 تصل إلى نحو 11 مليارًا و180 مليون ريال، مشيراً إلى أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وُضعت بعد عمل مشترك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات العلاقة، كما بُنيت على عوامل ومعطيات رئيسية.





وأشار إلى أن تقديرات جملة الإيرادات العامة وضعت على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارًا بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية تُشكِّل ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16 بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.

عجز مالي بـ 620 مليون ريال

وأضاف وزير المالية العماني، الدكتور سلطان الحبسي أنه فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد جرى تقديره في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بمبلغ 11 مليارًا و800 مليون ريال عماني، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال عماني عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024م، ووفقًا لهذه التقديرات فإن ميزانية عام 2025م تضمنت وجود عجز مالي يقدّر بـ620 مليون ريال عُماني، سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني.

بـ5 مليارات .. مخصصات الخدمات الاجتماعية

وقال وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال عماني، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024م.