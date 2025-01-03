شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى مستمر على مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم الصحفي عمر الديراوي، في قصف للاحتلال استهدف منزلًا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، واستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف الاحتلال منزلا وخيمة بجواره غرب دير البلح، وسط القطاع.



وأضافت أن فلسطينيا استشهد جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، واستشهد فلسطيني آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال منطقة أبو العجين شرق دير البلح، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال لمنزل في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى خمسة شهداء بينهم طفلان.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.