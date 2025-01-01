الخليج اليوم .. 2.5 مليون راكب للمواصلات العامة ليلة رأس السنة في دبي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني والتنقل المشترك في الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2025 وصل إلى أكثر من 2.5 مليون راكب.

وطبقاً لنتائج الهيئة فإن النسبة سجلت زيادة بلغت 9,3% عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضية 2024، الذي بلغ مليونين و288 ألفاً و631 راكباً.

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المرورية المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات وجهود فرق العمل الموزعة في مراكز التحكم وفي الميدان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.