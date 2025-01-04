شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط ضحايا إثر حريق بسوق في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في سوق للخضروات بإقليم خبي شمال الصين، أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين، حسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم السبت.

وأضاف التلفزيون، أن السلطات تحقق في سبب الحريق الذي اندلع بمدينة "تشانغجياكو"، والذي تسنى إخماده بعد ساعة واحدة من اندلاعه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أخرى محلية، سحبًا ضخمة من الدخان الأسود وألسنة لهب كبيرة فوق السوق في منطقة تشياوكسي بالمدينة. ولم تعرف بعد أسباب الحريق.