شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين ذوي الإعاقة وتعويض الركاب.. 8 حقوق لمستخدمي النقل بـ"الخطوط الحديدية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة العامة للنقل، 8 حقوق لمستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن، وذلك ضمن الآلية التفصيلية للحقوق والالتزامات، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف حماية حقوق المستخدمين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدم الخدمة ومدير البنية التحتية والمستخدمين.

وتتمثل الحقوق في مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار، والحق بالمعلومات، وحفظ الأمتعة، وحالات رفض الركاب، أو تخفيض الدرجة، وحالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها، ومسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم.





أخبار متعلقة



وألزمت الهيئة الناقل بتقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل، وتوفير نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.



وأكدت ضرورة توفير نقطة محددة عند مداخل المحطات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن وصولهم وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

واشترطت على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة بشكل واضح وفقاً منها معلومات السفر الأساسية، مثل مواعيد فتح المحطات وإغلاقها، والإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، والإعلان بشكل واضح عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني.

وشددت الهيئة على الناقل بضرورة إشعار الركاب خلال ساعة - كحد اقصى بأي تغيير يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير، فيما حظرت في الوقت ذاته تقديم معلومات مضللة عن أسعار الخدمات. وألزمت الهيئة الناقل بتقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل، وتوفير نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.وأكدت ضرورة توفير نقطة محددة عند مداخل المحطات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن وصولهم وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.واشترطت على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة بشكل واضح وفقاً منها معلومات السفر الأساسية، مثل مواعيد فتح المحطات وإغلاقها، والإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، والإعلان بشكل واضح عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني.وشددت الهيئة على الناقل بضرورة إشعار الركاب خلال ساعة - كحد اقصى بأي تغيير يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير، فيما حظرت في الوقت ذاته تقديم معلومات مضللة عن أسعار الخدمات.

جلب الأمتعة والدراجة



ونصت الحقوق على إمكانية جلب الأمتعة إذا كان القطار مهيئا لشحن الأمتعة، ويتم نقل المسجلة فقط بموجب قسيمة تصدر للراكب، على أن تتضمن عدد قطع الأمتعة وطبيعتها - إن لم يتم ضمها مع التذكرة - واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول.

وسمحت الهيئة بإحضار دراجته الهوائية؛ وفقًا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وأن تكون الدراجة سهلة الحمل والتخزين، أو إحضار الحيوانات التي لا تشكل خطرًا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل وذلك وفقًا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

وأجازت للراكب إحضار عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرًا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل وذلك وفقًا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

وأوضحت ”الهيئة“ أنه لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.



كيفية التعامل مع الامتناع مع نقل الراكب



وذكرت أنه في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعويض إضافي له يعادل 100% من قيمتها لخط السير غير المستخدم، فيما يعفى الناقل من أي تعويضات في حال كان رفض الإركاب من قبل جهات أمنية مختصة أو جهات حكومية ذات صلة.

وبيّنت الهيئة أن تخفيض الدرجة على ذات الرحلة لا يعد امتناعاً من الناقل عن نقل الراكب، عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، وأنه على الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من إحدى أشكال التعويض.

وذكرت أن أشكال التعويض تشمل إذا قبل الراكب تخفيض الدرجة، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجة السفر الأساسية وبين الدرجة التي تم السفر عليها وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل 50 % من قيمة التذكرة المشتراة.

وأضافت: في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجة وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها إعادة كامل قيمة التذكرة المشتراة، بالإضافة إلى تعويض يعادل 50%. من قيمة التذكرة المُشتراة.

وألزمت الهيئة الناقل بأن يضمن توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان، وبتحديد الأمتعة المحظورة والإعلان عنها للركاب، والتأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن القطار والمحطات، وتصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة، والتأكد من موائمة جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات على أن يتم ضمان جاهزية المحطة لاستقبال الركاب قبل ساعة على الأقل من موعد أي رحلة، وضمان كفاءة ونظافة عربات القطار وجودتها.

وحظرت الهيئة على الناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك، كما أوجبت عليه دفع التعويضات المستحقة وإجراءات المطالبة بها وذلك للتأخير أو الإلغاء عند استحقاقها، وفي حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأكثر من 48 ساعة، يحق للركاب إستعادة قيمة التذكرة كاملة لخط السير غير المستخدم.

وأوضحت أنه في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة خلال 48 ساعة إلى قبل 24 ساعة من موعد الرحلة المحدد، يحق للراكب استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض إضافي يعادل 50% من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

ولفت إلى أنه في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من 24 ساعة، يحق للراكب عندها استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل 100 % من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.



تأخير الرحلة وتعويض الراكب



ونصت الآلية على أنه في حال تأخر الرحلة لما يزيد عن ساعتين واختار الراكب اكمال الرحلة يتم تعويض الراكب عبر عدد من الآليات، تشمل إذا كانت مدة التأخير من ساعتين إلى ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض 50% من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر، وإذا كانت مدة التأخير من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض 75% من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

وبيّنت أنه إذا كانت مدة التأخير أكثر من 4 أربع ساعات فيستحق الراكب استعادة قيمة التذكرة مع تعويض 100% من قيمة التذكرة، ويستحق الراكب تعويض 50% واستعادة قيمة التذكرة في حال عدم اكماله للرحلة.

وأكدت اللائحة عدم استحقاق الراكب لأي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو عند إعادة توجيه الرحلة بأقل من 60 دقيقة، في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من 60 دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات مجانًا.



التعامل مع الحوادث



ولفتت الهيئة إلى أنه في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة، أو لدى دخوله، أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد ممثليه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته.

وحملت الهيئة الناقل مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب النقل أو تشغيل الخطوط الحديدية، ويعفى من المسؤولية إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة، أو فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب، كان المتسبب طرفا ثالثاً لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية، ويتعين على الناقل في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبة.

وأكدت الهيئة أنه في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاماً للورثة وفقاً للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

ونصّت اللائحة على أن الأمتعة تعتبر مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال 14 يومًا من تاريخ المطالبة بها، ومع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقًا لما ورد في هذه الآلية يكون حد التعويض لتلف الأمتعة المسجلة لدى الناقل.

وأوضحت أنه في حال الضرر الجزئي القابل للإصلاح على سبيل المثال: تضرر العجلات، أو المقبض، أو السحاب، أو تلف جزئي على سطح الأمتعة يتم التعويض بقيمة 1000 ريال، وفي حال الضرر الكلي الغير قابل للإصلاح كسر في الهيكل أو ضرر شديد يتم التعويض بقيمة 2500 ريال.