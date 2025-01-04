سوريا تستأنف الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء

المطار الأكبر في سوريا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات السورية السبت، أن مطار دمشق الدولي، وهو الأكبر في البلاد، سيستأنف اعتبارًا من الثلاثاء تسيير الرحلات الدولية من العاصمة وإليها، والتي توقفت عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.وقال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي لوكالة الأنباء الرسمية (سانا): "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 1 / 7 / 2025"، علمًا بأن المطار كان يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.يعدّ مطار دمشق الدولي الأكبر في البلاد.وفي نوفمبر 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف اسرائيلي تعرض له، وفقما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.