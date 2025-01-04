الامارات | افتتاح جسرين جديدين في أبوظبي لتعزيز الحركة المرورية بين شارعي الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه المصفح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة البلديات والنقل جسرين جديدين في أبوظبي على شارعيّ الخليج العربي وشخبوط بن سلطان باتجاه مصفح بهدف خفض الازدحام على هذا التقاطع بنسبة 80% خلال أوقات الذروة الصباحية، ودعم الانسيابية المرورية بطاقة استيعابية تصل إلى 7 آلاف و500 مركبة في الساعة.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 315 مليون درهم، ويتضمن جسراً بثلاثة مسارات فوق تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع شخبوط بن سلطان، وجسراً آخر بمسارين يربطان شارع شخبوط بن سلطان بشارع الخليج العربي. ويشمل المشروع أيضاً أرصفة ومسارات مخصصة للمشي والدرّاجات الهوائية ومساحات مشجَّرة وتحسينات على مسارات الخدمة الجانبية.

وتبلغ مساحة المسارات الخمسة الجديدة 10,242 متراً مربعاً، مع تحسين أكثر من 46,000 متر مربع من المساحات الخضراء المحيطة بها، واستخدم في إنشائها 15,354 متراً مكعباً من الخرسانة، ويبلغ طول منحدراتها 990 متراً، وتستند إلى 12 عموداً، وزودت بـ 61 عمود إنارة على امتداد 724 متراً. ونُفّذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة الإنشائية بأكثر من 3 ملايين ساعة عمل فردية آمنة، وتم إنجاز المشروع بالتعاون مع أبوظبي للتنقل (مركز النقل المتكامل) التابع للدائرة، لتسهيل التنقل بين مناطق أبوظبي، ومنها مطار زايد الدولي وجزيرة الحديريات ومصفح.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفاء: «إنَّ إنجاز المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع المقرر إنجازها لتطوير بنية النقل التحتية ورفع كفاءة طرق الإمارة، على نحو يرتقي بجودة حياة مواطني الإمارة وسكانها وزوارها».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه المشاريع بناء عاصمةٍ تمتاز بوسائل نقل معاصرة وشبكة طرق حديثة، إلى جانب مساعينا المستمرة للحد من الازدحام، وخفض زمن التنقل والارتقاء بمعايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية. ونطمح من خلال جهودنا واستثماراتنا المختلفة لتكون البنية التحتية لأبوظبي الأفضل من نوعها على مستوى العالم، وملبيّة لتطلعات كافة مستخدميها».

وتابع: «يتزامن افتتاح هذا المشروع الذي تم إنجازه وفق الزمن والميزانية المحددة له، مع بداية العام الجديد الذي سنعمل من خلاله على إطلاق حزمة من المشاريع التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية للإمارة، تتناسب مع النمو الاقتصادي الذي نشهده لها اليوم. وبالتعاون المشترك مع مختلف الشركاء، ستسعى الدائرة إلى توفير بنية تحتية مستدامة وذكية تسهل عملية التنقل بين مختلف أرجاء أبوظبي، وتأخذ بعين الاعتبار تنامي أعداد السكان واحتياجاتهم في المستقبل»

وأوضحت الدائرة أن التحسينات التي يقدمها المشروع ستسهم في تيسير الحركة المرورية في مدينة أبوظبي، وتقلص متوسط فترة الازدحام إلى نحو 20 ثانية فقط في أوقات الذروة الصباحية، إضافةٍ إلى أن المشروع يمتاز بمرونة تصميمية تتيح استكمال مزيد من الأعمال الإنشائية في المستقبل، ويشمل ذلك ممراً سفلياً للمركبات، حرصاً من الدائرة على ضمان تكيّف البنى التحتية مع المتطلبات المستقبلية لمستخدمي الطرق والالتزام بأفضل معايير الاستدامة العمرانية.