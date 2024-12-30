شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يحذر من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من تبعات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ،خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي، اليوم الأحد، من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلاله جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي ما تزال تتفاقم نتيجة استمرار العدوان.



كما بحث الوزيران، العلاقات الثنائية وسبل زيادة التعاون في مختلف المجالات، وأكدا حرص البلدين تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يكرس الأمن والاستقرار ويحقق السلام العادل في المنطقة.