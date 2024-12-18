شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وقف القتال في غزة ضرورة إنسانية عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

دعم الحكومة الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إلى وقف فوري للقتال في غزة لأغراض إنسانية، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.وأدان مساعد الأمين العام خلال اجتماع لمجلس الأمن القصف الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، والذي أدى إلى دمار شامل وعدد كبير من الضحايا المدنيين، خاصة في شمال غزة.وأبدى قلقه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أعرب عن انزعاجه من تشريعات إسرائيلية قد تعيق عمل الأونروا، ما سيؤثر بشدة على اللاجئين الفلسطينيين.ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الفلسطينية ماليًا، وتحقيق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين.