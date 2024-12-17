شكرا لقرائتكم خبر عن بالنصف الأول من 2025.. توقعات بعودة مليون سوري إلى بلدهم والان نبدء بالتفاصيل

سقوط بشار الأسد

الدمام - شريف احمد - قدّرت الأمم المتحدة الثلاثاء أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين يناير ويونيو 2025، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نتوقع الآن رؤية حوالى مليون سوري يعودون بين يناير ويونيو من العام المقبل".وأضافت متوجّهة إلى الدول المضيفة "لا عودة قسرية" لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزّقتها الحرب.وبعد إسقاط بشار الأسد، سارع الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سوريا.وأوضحت إمسيس "ما نقوله إلى الحكومات التي علّقت إجراءات اللجوء، هو الاستمرار في احترام حق الوصول إلى الأراضي لتقديم طلب اللجوء، ولكن منحنا أيضا، وللاجئين السوريين، الوقت لتقييم ما إذا كانت العودة آمنة".وفرّ ملايين السوريين من البلاد بعد اندلاع نزاع دام في العام 2011، ولجأت غالبيتهم إلى الدول المجاورة، خصوصا تركيا التي تستضيف حوالى ثلاثة ملايين منهم.