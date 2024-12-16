شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر مادة أو بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات شمال منطقة الزبوجة بالولاية.ولم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.