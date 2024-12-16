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دون خسائر مادة أو بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب الجزائر

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واس - الجزائر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وذكر مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 3 كيلومترات شمال منطقة الزبوجة بالولاية.
ولم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أي خسائر مادية أو بشرية في مختلف بلديات الولاية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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