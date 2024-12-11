محمد بن راشد: المغرب والسعودية فخرنا وفرحتنا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: في تفاعل مباشر وفوري على الفرحة المغربية السعودية باستضافة مونديالي 2030 و 2034 لكرة القدم، هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، المملكتين بالحصول على شرف استضافة واحتضان العالم في حدثين هما الأكبر رياضياً وكروياً.

وتقدم حاكم دبي بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي باستضافة المملكة كأس العالم 2034.

كما هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال.

وقال عبر منصة "إكس": فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية .. ألف ألف مبروك استضافة المملكة كأس العالم 2034 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان .. وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة .. والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

وأضاف :"وأبارك أيضا لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال.. كأس العالم سيكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين.. العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير .. ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله".