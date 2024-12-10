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البرلمان العربي يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الأشقاء في سوريا إلى إعلاء المصلحة العليا لبلادهم والتحلي بروح المسؤولية في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا، وتغليب لغة الحوار لبناء مستقبل آمن لجميع أطياف الشعب السوري.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة السورية، واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة بشكل سلمي وآمن.

وحدة سوريا

وأكد اليماحي في بيان له اليوم، أهمية تعزيز الدعم والتضامن العربي مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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