شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سوريا.. تركيا تدعو إلى دعم انتقال سلمي للسلطة والان نبدء بالتفاصيل

خطوات إيجابية

مساندة سوريا

تضامن مع الشعب السوري

الدمام - شريف احمد - دعت تركيا المجتمع الدولي إلى دعم انتقال سلمي للسلطة في سوريا.وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن على المجتمع الدولي دعم الشعب السوري، مشيرًا إلى أن تركيا ستساعد في جهود إعادة بناء سوريا.تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، وتؤكد المملكة دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.كما تدعو المملكة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري.وقد آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق، بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يسهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

أكدت رابطةُ العالم الإسلامي تضامُنها الكامل ووقوفها إلى جانب الشعب السوري العزيز بكل مكوناته، في كل ما يُحقِق تطلعاته في الأمن والاستقرار والكرامة، ويحفظ لبلاده سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويصون مؤسساتِها ومقدراتِها.

وسألت المولى القدير أن تكون هذه بداية مسيرةٍ ينعم فيها الشعبُ السوريُ بالحياة الكريمة التي يستحقُها، ونهاية فصولٍ من المآسي والويلات التي عاناها على مدى سنواتٍ طِوال، وراح ضحيتها مئاتُ الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمُهجرين.

فرار بشار الأسد

كشف مصدر في الكرملين أن بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، بحسب ما أفادت به قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كانت وكالة رويترز للأنباء، أشارت في وقت سابق إلى أنباء عن تحطم طائرة كانت تقل بشار الأسد في أثناء هروبه من دمشق.

كان الرئيس السوري بشار الأسد فرّ مساء أمس السبت من دمشق بعد دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة السورية.

وبعد هذا ألقت فصائل المعارضة السورية بيان فتح دمشق وسقوط نظام بشار الأسد، وبثته عبر التليفزيون الرسمي.

وأشار البيان إلى فتح فصائل المعارضة، لدمشق وسقوط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

الفصائل المسلحة في دمشق

كما أعلنت الفصائل المسلحة فجر الأحد أنها بدأت الدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على قناتها في تطبيق تليجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة وصيحات "الله أكبر" في شوارع العاصمة.