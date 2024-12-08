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قصف إسرائيلي يطال مقرات أمنية في دمشق

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أ ف ب - دمشق 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي يطال مقرات أمنية في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق مساء الأحد في مباني مقرات أمنية في دمشق، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.
وشوهدت النيران وهي تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية منها المخابرات العسكرية.

حرائق في المقرات الأمنية في دمشق

وفي حيّ آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي. وأفيد باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة.
وقال المرصد إن غارات إسرائيلية "استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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