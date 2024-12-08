شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي يطال مقرات أمنية في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

حرائق في المقرات الأمنية في دمشق

الدمام - شريف احمد - اندلعت حرائق مساء الأحد في مباني مقرات أمنية في دمشق، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.وشوهدت النيران وهي تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية منها المخابرات العسكرية.وفي حيّ آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي. وأفيد باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة.وقال المرصد إن غارات إسرائيلية "استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها".