شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يعرض أمام الحكومة خطة الانتشار بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم أمام الحكومة، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة ،اليوم الأربعاء، خطة توسعة الانتشار في الجنوب استعدادا لتنفيذها فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى تمام الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

وقال عون إن الجيش قدم 46 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مشيراً إلى أن "أحد العسكريين استُشهد يوم أمس".

وقد دخل اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فى تمام الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.

ومن أبرز بنود الاتفاق ،أن إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، وأن إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، و هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.

وسيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات وإسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.

وسينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.

وتسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.

وستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

و أن القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان، وأن أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.

كما سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة.