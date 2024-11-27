شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى على غزة وبيت لاهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية مواطنين، في قصف الاحتلال فجرا مدرسة التابعين بمدينة غزة، مضيفة أن شخصا قد استشهد في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.