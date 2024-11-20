شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي في حماس: اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال قيادي في حماس، إن اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وجاهزون لجهود وقف إطلاق النار والأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال.

وأضاف قيادي في حماس خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لأسباب سياسية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

