شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر يبحث غدا وقف النار بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر يبحث غدا الخميس، وقف النار بلبنان. يأتى هذا بالتزامن مع زيارات مكوكية يقوم بها المبعوث الأمريكى آموس هوكشتاين لبيروت وتل أبيب لبحث اتفاق الهدنة.

وكان لبنان قد تسلم من السفير الأمريكى مقترحا بوقف إطلاق النار يشتمل على 13 بندًا ، وأبلغ لبنان الجانب الأمريكى موافقته مع تحفظه على بعض البنود.



ومن جانبه قال نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، إن رد لبنان على المقترح الأمريكى بخصوص وقف إطلاق للنار كان إيجابيا؛ ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش.

تشمل بنود المقترح الأمريكى لوقف إطلاق النار،إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701 ، مع التأكيد بأن هذا الإقرار لا يحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.

ويكون جيش لبنان بجانب قوات اليونيفيل هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان. ووفقا للقرار 1701، ومن أجل منع إعادة تأهيل وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وتشرف الحكومة اللبنانية على دخول الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وتمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار. وتشرف الحكومة اللبنانية على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تصنع الأسلحة وتفكيكها. وتفكك الحكومة اللبنانية أى بنية تحتية مسلحة لا تمتثل للالتزامات الواردة في الاتفاقية.