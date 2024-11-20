شكرا لقرائتكم خبر عن مجلسا النواب والأعيان بالأردن: ملتزمون بتنفيذ مسارات التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدى والأعيان فيصل الفايز التزام المجلسين بالرقابة من أجل ضمان تنفيذ مسارات التحديث السياسى والاقتصادى والإدارى.

وقال الصفدي والفايز - في بيان اليوم الثلاثاء "إن مضامين خطبة العرش ستكون خارطة الطريق التي يسير وفقها المجلسان من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وبما يلبي تطلعات المواطنين".

وأكدا أن مجلسي الأعيان والنواب سوف يعملان بكل جهد وإخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، وتعبر عن مصالح وأولويات الدولة.

وفي السياق، هنأ رئيس مجلس الأعيان الأردني، رئيس مجلس النواب الأردني؛ بمناسبه فوزه بثقة أعضاء المجلس.