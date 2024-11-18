الخليج اليوم .. صاروخ سقط قربها.. سفينة قبالة اليمن تبلغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لا يزال التصعيد مستمرا في البحر الأحمر.

صاروخ قرب سفينة

فقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت، اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخ على مقربة منها.

كما أضافت أن الطاقم والسفينة بخير.

وأشارت إلى أن السفينة نفسها كانت تبحر عبر البحر الأحمر على بعد 25 ميلا بحريا إلى الغرب من ميناء المخا باليمن، أمس الأحد، عندما أبلغت عن سقوط صاروخ بالقرب منها أيضا.

يأتي هذا بعد أيام قليلة، من حادث مماثل وقع الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن عدة انفجارات في محيطها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أعلنت أن مقاتلات أميركية هاجمت الأسبوع الماضي، أهدافا للحوثيين باليمن.

وأضاف البنتاغون أن مقاتلات أميركية شنت غارات جوية عدة، على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين في اليمن.

إعادة توجيه السفن

يذكر أن الحوثيين يشنون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر من العام الماضي، أي منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.