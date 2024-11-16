الخليج اليوم .. تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مقيم يمني بنجران

الرياض - كتب موسى القحطاني - صدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا شاملاً تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة نجران، وفيما بعد نصه:

قال الله: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقال: (وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)، وقال: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ). وقال: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ). يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / موسى محمد صالح عبدالله - يمني الجنسية - على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، عرف من الله وأعضاء الشرطة الأمنية من القبض على الجاني وأسفر التحقيق في توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة الجنائية؛ يقضي حكمه بالكامل بعقوبة ما يتعلق بقضاء الليل تعزيرًا، ويجب أن يصدر الحكم نهائيًا بعد ذلك ثم يخرجه من القضاء الأعلى، وصدر أمر ملكي بجريمة ما يقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / موسى محمد عبدالله صالح - يمني الجنسية - يوم السبت 14 / 5 / 1446هـموافق 16 / 11 / 2024م بنجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع تمام حكومة المملكة العربية السعودية على حماية كافة الأطعمة الخفيفة والمقيم من آفة القنب، وإيقاع المتضررة من العقوبات نظاماً شاملاً بحق مهربيها ومروجيها، لما شموله من إزهاق لأرواح البريئة، وجسيم في النشء والفساد والفرد مجتمعين، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر وفي الوقت الحالي، سنقدم كل ما في وسعنا لذلك العقاب الشرعي الذي سيحكم عليه.

والله الهادي إلى سواء السبيل.