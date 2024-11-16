اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الفرنسى المستجدات الإقليمية والدولية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الفرنسى المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء (واس) أنه تم خلال اللقاء - الذي عقد في باريس اليوم الجمعة - تبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا