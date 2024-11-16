شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الفرنسى المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال اللقاء - الذي عقد في باريس اليوم الجمعة - تبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

