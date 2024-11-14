شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون اللبنانى: الجيش الإسرائيلى يشن غارات على مناطق عدة جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الإسرائيلى، غارة بصاروخ على دير الزهرانى بمحافظة النبطية جنوب لبنان، دون أن ينفجر، إلى جانب غارات استهدفت الحنية وبيوت السياد بالجنوب.

وأفاد التليفزيون اللبنانى، في نبأ عاجل اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى وجه تهديدا جديدا إلى سكان منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن عناصر المقاومة استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية بين بلدتي حولا ومركبا شرق لبنان بالصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي، نشر تهديدا للسكان في مناطق الغبيري والشويفات العمروسية صباح اليوم، فيما شهدت الضاحية غارة من قبل الطيران الإسرائيلى وإطلاق نار كثيف للإخلاء.