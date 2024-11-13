شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على منزل شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، استهدف منزلًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي إلى 43712 شهيدًا و103258 إصابة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غازية مسيلة للدموع.

