شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

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القانون الدولي الإنساني

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وفقًا لقرارات مجلس الأمن وما نصت عليه مبادرة السلام العربية التي اعتُمدت في العام 2002م.جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في مدينة الرياض اليوم.وقال: "نضم صوتنا معكم جميعًا بمناشدة المجتمع الدولي لتسريع تنفيذ حل الدولتين ووقف إطلاق النار والحيلولة دون توسع نطاق الصراع في المنطقة، ووقف التهجير القسري لسكان غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين والفارين من المعارك."وأضاف البرهان: "ممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة الخطيرة تهدف إلى تدمير الدولة السودانية وتجويع وتشريد شعب السودان في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وارتكاب جرائم لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة ولبنان".وأكد أن شعب السودان العظيم بتاريخه وحضارته وبدعم وعون أشقائه وأصدقائه قادر على الخروج إلى بر الأمان.