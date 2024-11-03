شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "حلحول" شمال الخليل بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل ناجي نضال البابا (14 عاما)، خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.



وعززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.