الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط آلاف المخالفين لقوانين المملكة وقرارت عاجلة بحقهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية عن ضبط 21 ألفا و370 مخالفا، داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 حتى 30 أكتوبر الماضي.

وأكد بيان لوزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المناطق كافة، ضبطت 12 ألفا و274 مخالفا لنظام الإقامة، و 5 آلاف و684 مخالفا لنظام أمن الحدود، و 3 آلاف و412 مخالفا لنظام العمل.

وشدد بيان وزارة الداخلية السعودية على أن كلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح بيان الداخلية السعودية أن جريمة التستر على المخالفين ومساعدتهم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وكشف بيان الداخلية السعودية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1492 شخصا، 35% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و04% جنسيات أخرى.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 15متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأوضحت الداخلية السعودية، أنه بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 17 ألفا و543 وافدا مخالفا، منهم أكثر من 15 ألف رجل، و2000 امرأة

وأضاف البيان أنه أحيل 10 آلاف و411 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2439 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12 ألفا و196 مخالفا.

المصدر: عكاظ