الخليج اليوم .. السعودية.. ضبط 21370 مخالفا للأنظمة في أسبوع

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت وزارة الداخلية عن أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، تمكنت من ضبط 21370 مخالفًا، وذلك للفترة من 24/ 10/ 2024 حتى 30/ 10/ 2024.

وطبقاً لبيان وزارة الداخلية فإن الأشخاص الذين ضبطتهم الحملات الميدانية كان بينهم 12274 مخالفًا لنظام الإقامة، و5684 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3412 مخالفًا لنظام العمل.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الذين ضبطتهم الحملات الميدانية في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة نحو 1492 شخصًا 35% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و04% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأعلنت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 15 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وفي المقابل بلغ إجمالي الذين جرى إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 17543وافدًا مخالفًا، منهم 15317 رجلًا، و2226 امرأة.

كما أحالت الحملات الميدانية المشتركة 10411مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فضلاً عن إحالة 2439 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12196مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.