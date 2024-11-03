شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إيقاف مشروعات مائية بعد رصد بقع زيتية في نهر دجلة والان نبدء بالتفاصيل

بقع زيتية في نهر دجلة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، إيقاف مشروعات الماء في محافظة صلاح الدين، بعد ظهور بقع زيتية في نهر دجلة.وقالت مديرية ماء محافظة صلاح الدين، إن المديرية رصدت ظهور برك وبقع زيتية في نهر دجلة ووصولها إلى حوض النهر في مدينة تكريت.وذكرت أن هذا أدى إلى إيقاف مشروعات الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت، لغاية معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل.وبينت أن كوادرها مستنفرة بكافة جهودها الآلية والفنية والمشاركة في خطة الطوارئ التي تواجه المحافظة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول.