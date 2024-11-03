شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيول ضخمة تضرب طريقًا حيويًا داخل العراق والان نبدء بالتفاصيل

سيول العراق

تحرك فوري

الدمام - شريف احمد - تضرر طريق حدودي بسبب السيول المتدفقة بكميات كبيرة من إيران، بحسب ما أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالى العراقية، مازن الخزاعي، اليوم الأحد.وذكر أن الساعات الماضية شهدت تدفق سيول من الحدود الإيرانية بكميات كبيرة عبر سبعة أودية، أبرزها حران وحزام ومويلح وأكبرها ترسق، ضمن أطراف ناحية قزانية وقضاء مندلي.وبين أن الأوضاع تحت السيطرة حتى الآن، لكن هناك طريق الحدود الذي يربط مركز قزانية، وعشرات القرى الحدودية تضرر نتيجة شدة السيول.ولفت إلى أن الطريق مهم ويستخدم من قبل قوات الحدود وسكان القرى الحدودية، مبينًا أن الأوضاع تحت السيطرة ولا وجود لأي مخاطر على السكان.ووجه جهاز الأمن الوطني العراقي، تشكيلاته بالتحرك الفوري لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار.يأتي هذا فيما يجري تكثيف التنسيق مع الجهات الخدمية وحشد كل القدرات الهندسية، ولخدمية اللازمة لتقديم الدعم الكامل للأهالي بأقصى سرعة ممكنة.