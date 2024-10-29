شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدين تشريع الاحتلال لقوانين تحظر أنشطة "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن ذلك إمعانٍ ممنهجٍ لانتهاكات سلطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف سياسياً وعسكرياً أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني. إغاثة اللاجئين الفلسطينيين ‏وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدعم والتضامن مع الأونروا في مهمّتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر من خطورة تداعيات هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتي تقوّض كلّ الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل.