شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فجر الثلاثاء.. استشهاد 125 فلسطينيًا في غارات متفرقة على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 125 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 110 منهم شمال القطاع.

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، استهدف تجمعًا للفلسطينيين غرب مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في مخيم جباليا، كما شهدت مدينة بيت لاهيا قصفًا مدفعيًّا وجويًّا مكثفًا خلف دمارًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين. استهداف سوق وسط غزة كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف سوقًا وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 4 فلسطينيين وإصابة 30 بجروح مختلفة، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف سوقًا مكتظًّا وسط مدينة غزة. ركام 3 منازل واستشهد 16 فلسطينيًا فيما أصيب وفقد العشرات تحت ركام 3 منازل مكتظة بالسكان، قصفتها طائرات الاحتلال مساء اليوم، في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية عاجزة عن انتشال الشهداء والجرحى، في ظل انهيار المنظومة الصحية في شمال القطاع، كما أن عملية انتشال الشهداء والجرحى تجري من خلال سكان المنطقة، لافتة إلى أن أكثر من 30 مفقودًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل الثلاثة المدمرة.

وتأتي المجزرة الجديدة في بيت لاهيا بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق بناية سكنية مكونة من 5 طوابق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني من عائلة واحدة وإصابة وفقدان العشرات

