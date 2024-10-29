اخبار الخليج

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الثلاثاء، بأن عمليات الاعتقال طالت محافظات: بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطوباس، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال - منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني - بلغت أكثر من 11 ألفا، و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements