شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن استعدادها لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت بريطانيا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، وذلك لتعزيز جاهزيتها لإنجاز الاستحقاقات الديمقراطية المرتقبة.



جاء ذلك حسبما ذكر تلفزيون الوسط الليبي اليوم الاثنين على لسان السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن خلال لقائه مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية في طرابلس.



وعبر السفير البريطاني ، خلال اللقاء ، عن تقدير حكومة بلاده لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم.



وذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أن زيارة السفير البريطاني تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية 2024 والتحضير ليوم الاقتراع.