شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 180 صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات صحفية وحقوقية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 180 صحفيًّا وصحفية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، قبل أكثر من عام.

وكان آخرهم ثلاثة صحفيين قضوا اليوم في مجزرة مدرسة الشاطئ غرب مدينة غزة. جرائم الاحتلال في حق الصحافة وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن ماحدث في مدرسة الشاطئ مجزرة مروعة بحق الصحافة الفلسطينية، وستلاحق الاحتلال على تلك الجرائم البشعة المستمرة بحق الصحفيين.



ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر كل منظومة شبكات الإذاعة والتلفزة المحلية في قطاع غزة.

هذا بالإضافة إلى استهداف نحو 70 من عوائل الصحفيين، مما أدى لاستشهاد وجرح عدد كبير منهم.