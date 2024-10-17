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استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 15 شهيدًا، وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف إسرائيلي آخر استهدف محيط مدرسة الفاخورة في المخيم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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