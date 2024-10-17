شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 15 شهيدًا، وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في شمال قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف إسرائيلي آخر استهدف محيط مدرسة الفاخورة في المخيم.

