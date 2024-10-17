إذاعة جيش الاحتلال: اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الصهيونى، اليوم الخميس، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلى والشاباك فى بيان مشترك، إنه يتم التباحث حول احتمال مقتل يحيى السنوار ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال نشاط للجيش الإسرائيلى في غزة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "هناك احتمال أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار".

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

وأشار البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".