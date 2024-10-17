استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الألماني Kurt Georg Stoeckl-Stillfried، وجرى بحث الأوضاع الحالية في لبنان.
وأعلن السفير الألماني تقديم هبة مالية للجيش لدعم قدراته خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.
كما استقبل وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبين وائل أبو فاعور وبلال عبدالله والسيد ظافر ناصر، وتمّت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
كذلك استقبل رئيس دير سيدة القلعة للرهبنة الأنطونية الأب بشارة ايليا على رأس وفد، وجرى البحث في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى السفير الألماني ووفداً من "التقدمي الاشتراكي" وتم البحث بالأوضاع الحالية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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