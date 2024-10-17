الامارات | وزارة التعليم العالي: الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أكتوبر 2024

في إطار التزامها بتقديم أفضل الخدمات التعليمية المبتكرة وتوفير تجربة متكاملة للطلبة المبتعثين، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين الصادرة من خارج الدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الرامي إلى الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.

وأشار سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع متكامل أطلقته الوزارة لتحديث خدماتها الالكترونية وتقديمها لكافة فئات المتعاملين بشكل استباقي، بهدف خلق تجربة مستخدم استثنائية تتمحور حول الطالب ومؤسسات التعليم العالي بما يواكب احتياجات سوق العمل، لتسريع اندماج الطالب في سوق العمل فور تخرجه، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية". ولفت سعادته إلى أن المبادرة الجديدة ستساهم في تقليص الوقت والجهد المبذولين في تقديم طلبات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث سيتم اصدار الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين بشكل استباقي.

وأضاف سعادة الدكتور محمد المعلا: "نحرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توظيف أحدث التقنيات لتطوير خدماتنا بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية المحدثة والمطورة التي ستسهم في زيادة رضا الطلبة والمؤسسات التعليمية."

وتفصيلاً، كشفت الوزارة أنه سيتم منح الطلبة المبتعثين الاعتراف بشهادتهم الجامعية الصادرة من خارج الدولة بشكل استباقي ودون الحاجة لتقديم طلب الاعتراف كما كان يتم سابقا، حيث سيتم الاعتراف التلقائي بالشهادة الجامعية الصادرة لمبتعثي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتوقع تخرجهم في عام 2024 وعددهم 200 طالب وطالبة أو مبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتهم من قبل ملحقياتها في الدول حيث تقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتنسيق مع كافة جهات الابتعاث لوضع خطة عمل للتنفيذ.