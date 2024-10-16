شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 13 شهيدًا من عمارة سكنية، قصفتها طائرات الاحتلال في حي النصر غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني في قصف مدفعي من الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منطقة صوفا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمخيمي البريج والنصيرات، مما أدى لتدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المناطق.